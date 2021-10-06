نتيجة مباراة السعودية وسوريا في بطولة غرب آسيا..عبد الله الحمدان يقود الأخضر بطريقة بانينكا

تعرف على نتيجة مباراة السعودية وسوريا، في قمة مباريات اليوم الاربعاء 6 أكتوبر، لحساب الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، والأولى بالنسبة للسعودية بسبب وجود 3 منتخبات فقط في المجموعة الثالثة.

قاد نجم منتخب السعودية الأولمبي «عبد الله الحمدان» رفاقه إلى تحقيق أول فوز في المسابقة على منتخب سوريا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي استضافه ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام بعد عصر اليوم الاربعاء.

وبدأ المدير الفني الوطني سعد الشهري هذه المباراة بتشكيلة مكونة من «نواف العقيدي» في حراسة المرمى، وحمد اليامي ووليد الأحمد وخليفة الدوسري ومتعب الحربي في الدفاع، ومنصور البيشي وحامد الغامدي وحسين العيسى وتركي العمار في الوسط، والثنائي خالد الغنام وعبد الله الحمدان في الهجوم.

وتقدم المنتخب السعودي في توقيت مُبكر من هذه المباراة، عند الدقيقة 10، إثر ركلة جزاء نفذها عبد الله الحمدان على طريقة بانينكا، بشكل رائع للغاية، عجز حارس منتخب سوريا الاولمبي ونادي الوثبة السوري أنس بيطار عن التصرف معها.

ونجح رجال المدرب سعد الشهري في تدوير الكرة والتحكم في إيقاع اللعب معظم أحداث الشوط الأول، ليخرجوا منهم متقدمين في النتيجة بهدف نظيف.

وفي ظل تركيز منتخب سوريا على تسجيل هدف التعديل لضمان تصدر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء جديدة لصالح السعودية، ترجمها لهدف اللاعب عبد الله هادي رديف في الدقيقة الثانية من الوقت المُحتسب بدل من ضائع.

وتضم المجموعة الثالثة ثلاث منتخبات فقط هم “السعودية والبحرين وسوريا” ويتأهل منها فريق واحد فقط، ويتصدر المنتخب السوري الاولمبي المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن السعودية، وذلك بعد الفوز الكاسح الذي حققه فريق نسور قاسيون على البحرين في المباراة الافتتاحية بنتيجة 1/4.

وإذا تمكن المنتخب البحريني من هزيمة السعودية بأي نتيجة في مباراة الجولة الأخيرة، سيترشح المنتخب السعودي بدلاً من السوري، بسبب تطبيق قاعدة المواجهات المباشرة.

وتستمر أحداث دور مجموعات بطولة غرب اسيا لكرة القدم تحت 23 سنة – السعودية 2021 – حتى مساء يوم الجمعة 8 أكتوبر، عندما تلعب الكويت مع عمان، ولبنان مع العراق.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة من الثلاث مجموعات إلى الدور نصف النهائي، أما البطاقة الرابعة فتذهب إلى أفضل منتخب صاحب مركز ثاني في المجموعات.

وتُعتبر بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا بمثابة البروفة الأخيرة قبل بدء تصفيات بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، نهاية الشهر الجاري، والتي ستستضيف نهائياتها دولة أوزبكستان في 2023 للتعرف على الدول المتأهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا 2024.