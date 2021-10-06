والدة كيليان مبابي تزف الأخبار السعيدة لناصر الخليفي

عقب المقابلات المختلفة التي أجراها كيليان مبابي مع وسائل الإعلام الفرنسية هذا الأسبوع، تحدثت والدة المهاجم الفرنسي “فايزة العماري” إلى صحيفة “لو باريزيان الفرنسية ” عن مستقبل ابنها، وأكدت إمكانية استمراره مع باريس سان جيرمان.

وتعتبر العماري، إلى جانب والد الفرنسي ويلفريد مبابي ومحاميه دلفين فيرهايدن، مسؤولون عن إدارة مسيرة نجم باريس سان جيرمان.

وعلقت العماري بشكل خاص على إمكانية تمديد مبابي لمدة عام آخر في النادي، على الرغم من مطالبته بالرحيل والانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وقالت فايزة العماري “نحن نجري محادثات مع باريس سان جيرمان الآن وهي تسير على ما يرام. حتى أنني تحدثت مع ليوناردو الليلة الماضية [الاثنين]. لكن هل سنصل إلى نتيجة؟ هناك شيء واحد مؤكد: إنه سيبذل قصارى جهده حتى النهاية للفوز بدوري أبطال أوروبا “.

وتابعت والدة مبابي “يجب أن يشعر كيليان بالرضا. إذا كان غير سعيد، فهو قادر على إخبارك: “أنا أوقف مسيرتي”. وهو يقول لنا ذلك كثيرًا، في الواقع مع كيليان، يمكن أن يتغير كل شيء من يوم إلى آخر “.

جدير بالذكر أن عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ينتهي في يوليو 2022، وبامكانه التفاوض مع الأندية الأخرى، بداية من شهر يناير القادم.