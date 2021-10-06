تصفيات كأس العالم 2022 | المغرب يرفض التأجيل و منتخب غينيا بيساو لا يريد لعب مباراة اليوم!

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ان المباراة التي ستجمع يومه الاربعاء 6 اكتوبر 2021، بداية من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بين المنتخب المغربي ونظيره منتخب غينيا بيساو برسم الجولة الثالثة عن المجموعة التاسعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 ستلعب في موعدها وبدون حضور جماهيري.

ووجه مندوب المباراة تقريره للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وكذلك للكاف يؤكد فيه بأن مباراة المغرب وغينيا بيساو لا تدعو إلى التأجيل وأنه يمكن إقامتها بشكل طبيعي.

ويصر من جهته الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إقامة مباراة اليوم بين المنتخب المغربي ونظيره منتخب غينيا بيساو في موعدها، رغم رفض المنتخب الضيف اللعب بسبب مزاعم تعرضهم لتسمم غذائي بعد وجبة العشاء التي تناولوها أمس الثلاثاء.

وبحسب الجهاز الوصي على كرة القدم الإفريقية، فإن منتخب غينيا بيساو هو المسؤول عن جوانب الإقامة والترتيبات المُحيطة بها، الشيء الذي يلزم إقامة المباراة في موعدها المحدد سلفاً.

بالمقابل، مسؤولوا منتخب غينيا بيساو يصرون على عدم إجراء المباراة بدعوى أن لاعبيهم أصيبوا بتسمم حاد عند تناولهم وجبة العشاء مساء الثلاثاء في مكان إقامتهم بأحد الفنادق بالمغرب، لبقى مصير المباراة، رهين بما ستحمله الساعات القليلة القادمة من مستجدات.