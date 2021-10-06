بث مباشر | شاهد مباراة اليوم بين المغرب وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة المغرب وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 6 أكتوبر 2021، لحساب الجولة الثالثة.

يخوض منتخب المغرب مباراته الثانية في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 عندما يستقبل غينيا بيساو على المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

يتنافس منتخب المغرب مع السودان، غينيا، بالإضافة إلى غينيا بيساو ضمن المجموعة التاسعة، والتي سيتأهل منها المتصدر إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال قطر 2022.

واستهل المنتخب المغربي مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 بتحقيق الفوز على شقيقه منتخب السودان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينة الرباط يوم 2 سبتمبر 2021.

أما مباراة المغرب في الجولة الثانية أمام منتخب غينيا كوناكري التي كانت من المفترض أن تقام على ملعب لانسانا كونتي يوم 6 سبتمبر 2021، تم تأجيلها لوقت لاحق، بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها العاصمة الغينية كوناكري.

وعاشت بعثة أسود الأطلس ساعات من الرعب الشديد في غينيا، والتي بدأت بسماع ذوي إطلاق الرصاص لوقت طويل في ميحط فندق الإقامة، قبل أن يتم الإعلان عن انقلاب عسكري.

وتدخلت السلطات المغربية على الفور من أجل تأمين طائرة خاصة، لنقل منتخب المغرب من كوناكري إلى الرباط، وهو ما حدث بالفعل في يوم 6 سبتمبر، ليضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تأجيل المباراة.

ويتواجد منتخب المغرب في المركز الثاني بترتيب المجموعة وفي رصيده 3 نقاط من مباراة واحدة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر منتخب غينيا بيساو الذي تعادل في الجولة الأولى مع غينيا وفاز في الثانية أمام السودان، في حين يتذيل منتخب السودان الترتيب دون نقاط.

تنطلق صافرة بداية مباراة المغرب وغينيا بيساو في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة المغرب وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2022 على القناة الاولى المغربية RTM بصوت المعلق “عبد الحق الشراط، وعلى القناة المغربية الرياضية 3 بصوت المعلق الرياضي “عبد الصمد ولد شهيبة”، كما ينقل اللقاء على القناة الرسمية للفيفا على موقع يوتيوب.

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