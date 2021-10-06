مشاهدة مباراة اليوم بين السودان وغينيا كوناكري في بث مباشر بتصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة السودان وغينيا كوناكري في تصفيات كأس العالم 2022 لحساب الجولة الثالثة، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 6 أكتوبر 2021.

يستضيف المنتخب السوداني نظيره غينيا كوناكري على الملعب الكبير لمراكش في المغرب، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بنقل مبارياته الدولية خارج الأرض، بسبب عدم توافر الاشتراطات الدولية في ملاعبه.

ويدخل منتخب السودان مباراة اليوم رافعاً شعار لا بديل عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط من أجل الاستمرار في التمسك بالأمل في المنافسة على قمة المجموعة التاسعة.

ويتذيل منتخب صقور الجديان ترتيب المجموعة التاسعة بدون نقاط، حيث تعرض لهزيمتين امام المنتخب المغربي في الجولة الاولى خارج ملعبه صفر-2، وفي الجولة الثانية خسر امام غينيا بيساو 2-4 في السودان.

في المقابل يحتل منتخب غينيا كوناكري المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة، حصدها من التعادل امام غينيا بيساو 1-1، بينما تعرضت المباراة الثانية امام المغرب للتأجيل مطلع شهر سبتمبر الماضي، بسبب الظروف الأمنية الغير مواتية التي كانت تمر منها العاصمة الغينية كوناكري يوم واحد قبل المباراة، قبل أن يتم برمجتها يوم 12 أكتوبر الجاري في الرباط.

ويتنافس منتخب السودان مع المغرب، غينيا، بالإضافة إلى غينيا بيساو ضمن المجموعة التاسعة، والتي سيتأهل منها المتصدر إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال قطر 2022.

تنطلق صافرة بداية مباراة السودان وغينيا كوناكري في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة السودان وغينيا كوناكري في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة السودان الرياضية، كما ينقل اللقاء بالمجان عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

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