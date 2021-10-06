نتيجة مباراة اليمن وعمان في بطولة غرب آسيا..ناصر محمدوه يُحلق بالمنتخب اليمني

تعرف على نتيجة مباراة اليمن وعمان في ثاني جولات دور مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا المقامة حاليًا على الأراضي السعودية.

تصدر المنتخب اليمني مجموعته في بطولة غرب آسيا عصر اليوم الاربعاء بفضل تحقيقه لفوز ثمين بهدف دون رد على منتخب عمان في المباراة التي استضافها ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في مدينة (الراكة) بعد ظهر اليوم.

جاء هدف المباراة الوحيد خلال الشوط الأول، عند الدقيقة 27، بواسطة ناصر محمدو الذي تابع تسديدة أخطأ حارس مرمى عمان في التصدي لها.

وسُددت كرة قوية في زاوية حارس مرمى منتخب عمان «يوسف الشيادي» حاول الامساك بها لتسقط من يديه وترتد إلى القادم من الخلف «ناصر محمدوه الجواشي، لاعب نادي الميناء العراقي، والذي تابعها بتسديدة مباشرة في المرمى، من مسافة 12 ياردة تقريبًا.

وشهدت المباراة مشاركة متميزة للاعب نادي اسوان المصري «عمر الداحي» مع منتخب اليمن تحت 23 عامًا، بعدما لفت الأنظار خلال الموسم الماضي بلعب 10 مباريات في الدوري المصري بمركز الجناح الأيمن.

وأضاع المنتخب اليمني وابل من الفرص السهلة خلال الشوط الثاني لتوسيع الفارق، إلا أن تسرع لاعبيه في إنهاء الهجمات أدى إلى الإبقاء على آمال عمان حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، والتي كادت تشهد تسجيل هدف التعديل لولا تألق الحارس والدفاع اليمني.

بهذه النتيجة رفع منتخب اليمن رصيده لـ 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، حيث استطاع الفريق تحقيق التعادل 1/1 في اللقاء الأول أمام المنتخب الكويتي.

ومن المقرر أن تلعب الكويت والأردن في وقت لاحق اليوم الاربعاء 6 أكتوبر 2021 على نفس ملعب مباراة عمان واليمن “الأمير سعود بن جلوي في الراكة”، وستحدد نتيجة هذه المباراة إمكانية مواصلة عمان في المنافسة، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن الكويت الثالثة.

ويترشح إلى الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية أول كل مجموعة بالاضافة إلى أفضل منتخب حقق المركز الثاني في الثلاث مجموعات.

وتستمر أحداث دور مجموعات بطولة غرب اسيا لكرة القدم تحت 23 سنة – السعودية 2021 – حتى مساء يوم الجمعة 8 أكتوبر، عندما تلعب الكويت مع عمان، ولبنان مع العراق.

وستكون بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا بمثابة البروفة الأخيرة قبل بدء تصفيات بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، نهاية الشهر الجاري، والتي ستستضيف نهائياتها دولة أوزبكستان في 2023 للتعرف على الدول المتأهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا 2024.