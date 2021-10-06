منتخبنا الاولمبي يهزم نظيره العماني في بطولة غرب اسيا

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق منتخبنا الاولمبي لكرة القدم تحت سن ٢٣ عاما فوزا مستحقا على نظيره العماني بهدف وحيد سجله اللاعب ناصر محمدوه في المباراة التي جمعت المنتخبين عصر اليوم بمدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية.

وتاتي هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة غرب اسيا المقامة حاليا في مدينتي الدمام والخبر ويشارك فيها ١١ منتخبا في ثلاث مجموعات .

وبهذا الفوز رفع منتخبنا الاولمبي رصيده الى اربع نقاط في صدارة المجموعة الاولى للبطولة والتي تضم ايضا منتخبي الكويت والاردن .

وكان منتخبنا الاولمبي تعادل يوم الاثنين المنصرم مع نظيره الكويتي بهدف لمثله ، ليقترب بذلك من المنافسة على حجز مقعده الدور نصف النهائي للبطولة التي يتأهل عنها اول كل مجموعة وافضل فريق بالمركز الثاني ، الى الدور نصف نهائي .

ويخوض الاولمبي اليمني مواجهة الصدارة امام نظيره الاردني بعد غد الجمعة في مدينة الخبر السعودية والتي من خلالها يمكن ان يبلغ الدور نصف النهائي في حال الفوز .

المصدر: سبأ