الامارات | حفل زفاف يتسبب في غياب "قفشة" عن الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف يتسبب في غياب "قفشة" عن الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال افريقيا لكرة القدم اليوم الأربعاء إن لاعب الوسط محمد مجدي (قفشة) سيغيب عن بداية مشوار الفريق في البطولة خلال مواجهة بطل النيجر بعد حصوله على اجازة للاحتفال بزفافه.

وخرج قفشة من قائمة المنتخب المصري الذي يلتقي مع ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

وأضاف النادي في موقعه على الإنترنت أن قفشة شارك في مران اليوم قبل حصوله على راحة بعد موافقة الجهاز الفني منحه اجازة لإتمام زفافه ليغيب عن مواجهة فريق الحرس الوطني في النيجر في وقت لاحق من الشهر الحالي في ذهاب الدور الثاني من البطولة.

ويحمل الأهلي، صاحب الرقم القياسي للفوز بالبطولة بعشرة ألقاب، لقب اخر بطولتين.

من جانبه كشف المطرب الشهير إيهاب توفيق عن إحياءه حفل زفاف أفشة الأسبوع المقبل، ونشر إيهاب توفيق، فيديو عبر حسابه بموقع "انستغرام"، ظهر فيه مع أفشة، قائلا :"جيت أعزم الفنان الكبير إيهاب توفيق يشرفني في الفرح بتاعي".

فيما بارك إيهاب توفيق لأفشة، قائلا: "ألف مبروك هنروح إن شاء الله البلد مع بعض وهنعمل أحلى حفلة.. ربنا يباركلكم وتبقي جوازة السعد إن شاء الله"، ليرد قفشة قائلا :"البلد كلها مستنياك".

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