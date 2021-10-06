الامارات | منتخب الإمارات لكرة اليد "كامل العدد" استعداداً للبطولة الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات لكرة اليد "كامل العدد" استعداداً للبطولة الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن منتخب الإمارات الأول لكرة اليد، في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، تجمعه التدريبي الداخلي الثالث، المقام على صالتي ناديي النصر وشباب الأهلي حتى التاسع من الشهر الجاري، استعداداً لمشاركته المرتقبة في بطولة المنتخبات الآسيوية في نسختها العشرين، المقامة في السعودية حلال الفترة من 18 وحتى 31 يناير المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم 2023.

ويقام التجمع بكامل عناصر المنتخب، بعد التحاق لاعبي نادي الشارقة، ويقود المنتخب المدرب الجزائري الخبير سفيان حيواني، ومساعده صقر عبيد، والإداري عادل سالم.

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