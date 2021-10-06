طرح تذاكر كأس العالم للكريكيت 2021 في الإمارات للبيع أمام الجماهيرش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن المجلس الدولي للكريكيت بدء طرح تذاكر منافسات بطولة كأس العالم للكريكيت T20 - 2021 أمام جمهور المشجعين في الإمارات والعالم لحضور البطولة التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 18 أكتوبر الجاري إلى 14 نوفمبر المقبل.



تقام البطولة على ملاعب الدولة و في مقدمتها استاد زايد للكريكيت الشهير بالعاصمة أبوظبي الذي يستضيف العدد الأكبر من المباريات الـ 45 للبطولة، إلى جانب عدد من المباريات في سلطنة عمان بمشاركة 16 منتخبا هي إنجلترا، وأستراليا، وأفغانستان، وبنغلاديش، والهند، وأيرلندا، وناميبيا، وهولندا، ونيوزيلندا، وعمان، وباكستان، وغينيا الاستوائية الجديدة، واسكتلندا، وجنوب أفريقيا، وسريلانكا و جزر الهند الغربية.

وستكون باكورة المباريات التي يستضيفها استاد زايد للكريكيت بالعاصمة أبوظبي، مواجهتان الأولى تجمع بين أيرلندا وهولندا، والثانية بين سيريلانكا وناميبيا، يوم الاثنين 18 أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من البطولة، بينما يستضيف الملعب، المباراة الافتتاحية لجولة السوبر الـ 12 بين استراليا وجنوب أفريقيا يوم 23 أكتوبر، في واحدة من أكثر مباريات الكريكيت متابعة في العالم، إضافة إلى نصف النهائي الأول للبطولة في 10 نوفمبر المقبل.

وسيفتح استاد زايد للكريكيت أبوابه أمام الجمهور بنسبة 70% من سعته الإجمالية للملعب خلال المبارايات الخمس عشرة التي يستضيفها على مدار البطولة مع تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19 ولضمان سلامة المشجعين.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي:" سعداء للغاية باستضافة حدث مرموق مثل بطولة كأس العالم للكريكيت T20 في أبوظبي والذي سيكون أحد أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة على الإطلاق في دولة الإمارات " وتوجه بالشكر إلى المجلس الدولي للكريكيت ومجلس الكريكيت في الهند على الثقة بقدرات الإمارات التي حققت نجاحات هائلة في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية .. إلى جانب الشركاء الحكوميين على التعاون والتنسيق لتوفير كل متطلبات نجاح البطولة.

وأكد أن إقامة بطولة كأس العالم للكريكيت T20 في الإمارات بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص يعزز من مكانة الدولة و أبوظبي عاصمة للرياضة العالمية وكونها إحدى أفضل الوجهات لاستضافة الفعاليات الرياضية سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وقال : " نعمل باستمرار على جعل أجندة فعالياتنا الرياضية في أبوظبي الأفضل في العالم".

من جانبه، قال مات باوتشر الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكيت:" نشكر الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث، ودائرة الصحة أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي على جهودها لتوفير كل سبل انجاح الحدث و قرار رفع نسبة الحضور الجماهيري إلى70% من السعة الإجمالية للملاعب ما يعزز من الحضور الجماهيري لمباريات البطولة ليصل إلى أكثر من 10 آلاف متفرج وهو ما يتيح الفرصة لمشجعي وعشاق الكريكيت للاستمتاع بالبطولة الكبرى".

وأضاف : " استضفنا 87 مباراة دولية معتمدة من المجلس الدولي للكريكيت منذ بداية جائحة كورونا وهو بالتأكيد نجاح للجميع و لا يسعنا سوى انتظار استضافة أفضل لاعبي العالم في الكريكيت خلال بطولة كأس العالم للرجال T20 لعام 2021".

وحددت شروط حضور مباريات البطولة بضرورة التزام المشجعين بإبراز علامة "المرور الخضراء" بتطبيق الحصن، وحصولهم على التطعيم، ونتيجة اختبار سلبية لفحص كوفيد 19 خلال 48 ساعة من دخول الملعب وذلك للذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق بينما للذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما فلا يشترط تطعيم هذه الفئة العمرية فيما لا يطلب من الحاضرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و 11 عاما إظهار أي معلومات عن التطعيم أو الاختبار لدخول المباريات باستثناء تذكرة الدخول للملعب.