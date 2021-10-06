الامارات | لاعب واحد أغلى من محمد صلاح في تشكيلة الأثرياء بالدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب واحد أغلى من محمد صلاح في تشكيلة الأثرياء بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "ترانسفير ماركت" عن التشكيلة الأغلى من ناحية القيمة السوقية للاعبين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال الموسم الحالي، وشهدت حضور الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، وغياب النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وتبلغ قيمة التشكيلة الأغلى في "البريمييرليغ" 955 مليون يورو، منها 100 مليوناً القيمة السوقية لمحمد صلاح الجناح الطائر في ليفربول وخاطف الأضواء بسرعته وأهدافه ومهاراته التي تقربه من الفوز بجوائز فردية مرموقة في حال استمر على الوتيرة نفسها من الأداء.

وفي غياب محرز، تواجد في التشكيلة ثلاثة لاعبين من فريقه مانشستر سيتي، فيما تصدر نجم توتنهام هاري كين التشكيلة بصفته أغلى اللاعبين قيمة بـ 120 مليون يورو ليعتبر اللاعب الوحيد الذي يفوق صلاح قيمة سوقية بالملاعب الإنجليزية فيما يتساوى مع "الفرعون" النجمين البلجيكي روميلو لوكاكو "تشيلسي" ومواطنه كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، وجاك غريليش (مانشستر سيتي) بـ100 مليون يورو.

وتالياً التشكيلة الأغلى في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي:

حراسة المرمى:

أليسون (ليفربول) 60 مليون يورو

خط الدفاع:

أرنولد (ليفربول) 75 مليون يورو، رافائيل فاران (مانشستر يونايتد) 70 مليون يورو، روبن دياز (مانشستر سيتي) 75 مليون يورو، أندي روبيرتسون (ليفربول) 65 مليون يورو.

خط الوسط:

محمد صلاح (ليفربول) 100 مليون يورو، برونو فيرنانديز(مانشستر يونايتد) 90 مليون يورو، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 100 مليون يورو، جاك غريليش (مانشستر سيتي) 100 مليون يورو.

خط الهجوم:

هاري كين (توتنهام) 120 مليون يورو، روميلو لوكاكو(تشيلسي) 100 مليون يورو.

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