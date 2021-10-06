الامارات | فتح باب التسجيل في "تحدي دبي للياقة".. ممارسة الفعاليات مجانا في 3 قرى و14 مركزاً للياقة"

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل في "تحدي دبي للياقة".. ممارسة الفعاليات مجانا في 3 قرى و14 مركزاً للياقة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن "تحدي دبي للياقة" عن فتح باب التسجيل في دورته الخامسة المقامة خلال الفترة من 29 الجاري وحتى 27 نوفمبر 2021، متضمنةً مجموعة متنوعة من الفعاليات وحصص اللياقة، والأنشطة الرياضية المجانية التي تقام في عدة مواقع في المدينة. ويسهم "تحدي دبي للياقة"، بشكل مباشر في دعم الجهود الرامية لجعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، من خلال أنشطة متنوعة تقام هذا العام في الهواء الطلق مما يشجع المشاركين على القيام بتمارين رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً خلال 30 يوماً، التزاماً بأهداف المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في العام 2017 لتشجيع سكان دبي وزوارها على ممارسة الأنشطة الرياضية والالتزام بأسلوب حياة صحي على مدار 30 يوماً،

وسيكون بإمكان جميع المشاركين من كافة الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، الاستمتاع بممارسة الأنشطة الرياضية مجاناً في ثلاث قرى للياقة البدنية في كل من: كايت بيتش، وإكسبو 2020 دبي، وحديقة مشرف، هذا إلى جانب 14 مركزاً للياقة البدنية في المجمعات السكنية والتجارية المنتشرة في مختلف أرجاء المدينة، إضافة إلى العديد من الفعاليات الرياضية المميزة، وأكثر من 5000 حصة رياضية مباشرة وكذلك افتراضية. فيما يعود "تحدي دبي للجري"، و"تحدي دبي لركوب الدراجات الهوائية" المقرر إقامتهما على شارع الشيخ زايد، ليتيح للعائلات فرصة المشاركة جنباً إلى جنب مع العدائين وراكبي الدراجات الهواة والمحترفين.

وأكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن الدورة الخامسة من "تحدي دبي للياقة" تقام في وقت مثالي، لاسيما مع تزايد الاهتمام بالحفاظ على الصحة، بينما يشجع تحسُّن الطقس في دبي على أن تصبح ممارسة الرياضة في الهواء الطلق من الأنشطة المفضلة للكثيرين، بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء والزملاء.

ومن جهته قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: "يهدف تحدي دبي للياقة إلى تعزيز الصحة واللياقة البدنية في المدينة، كما أنه أصبح من أبرز الأحداث المرتقبة على التقويم السنوي للفعاليات في دبي، ويأتي تنظيمه بمشاركة مختلف الفئات العمرية دليلاً على الأهمية التي توليها دبي لرفاهية المواطنين والمقيمين والزوار والاهتمام بصحتهم البدنية والذهنية، لاسيما مع نجاحها في زيادة مستوى الاهتمام بالرياضة لدى الكبار والصغار، رجالًا ونساءً، بما في ذلك أصحاب الهمم".

وأوضح:"يسهم "تحدي دبي للياقة" في تحفيز الجميع بمن فيهم الأطفال على ممارسة الأنشطة الرياضية، إذ شارك أكثر من 620 ألف طالب من أكثر من 600 مدرسة في دولة الإمارات خلال فعاليات العام الماضي، وبشكل عام، شهدت نسخة 2020 مشاركة أكثر من 1.5 مليون شخص، منهم ما يزيد عن 20,000 شخص انضموا إلى تحدي دبي لركوب الدراجات الهوائية، بينما تخطى عدد المشاركين في تحدي دبي للجري 100,000 شخص من جميع الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة، ولأول مرة في تاريخ المبادرة تم تنظيم أكثر من 200 نشاط افتراضي ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة".

ويقدم قسم "دليلك للتحدي" على الموقع الإلكتروني للتحدي عرضاً شاملاً لبرامج التمارين الرياضية ومقاطع الفيديو الخاصة بالصحة واللياقة البدنية، والوصفات الغذائية، والبودكاست، والحصص الافتراضية، والمقالات حول الحفاظ على اللياقة وغيرها الكثير.

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