الامارات | نادي «شيريف المولدوفي» يشارك في معرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً»

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي «شيريف المولدوفي» يشارك في معرض «رياضة الإمارات في 50 عاماً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض «رياضة الإمارات في 50 عاما»، والذي يقام برعاية الهيئة العامة للرياضة وتنظمه «بي بي سبورت للخدمات الرياضية» خلال الفترة (2-4) ديسمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، عن تلقيها موافقة من نادي شيريف المولدوفي للمشاركة في المعرض، وذلك ضمن أحدث الجهات الرياضية التي ستشارك في المعرض، والذي يجسد تاريخ رياضة الامارات في 50 عاما الماضية.

ويقام المعرض تزامنا مع اليوم الوطني الخمسين لدولة الامارات، وتعد مشاركة فريق شيريف المولدوفي، أحدث أندية أوروبا والذي لا يتعدى عمره 24 سنة، وقد حقق انتصارين متتاليين في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا حيث يتصدر مجموعته أمام ناديين عريقين هما ريال مدريد الذي فاز عليه في معقله بمدريد 1-2،

وكذلك على حساب إنترميلان الإيطالي، إضافة إلى 54 مؤسسة رياضية عالمية أخرى تم الاعلان عنها مؤخرا، بينما تنتظر موافقة عدد اخر من الجهات الرياضية المهمة لتؤكد مشاركتها بشكل رسمي.

وبعث نادي شيريف المولدوفي برسال رسمية قال فيها المدير التنفيذي للنادي جوان توماس رودريغي: يسعدنا المشاركة في هذا المعرض الدولي الذي يقام في الامارات وهي تحتفل بذكرى 50 سنة رياضة، ويسرنا قبول الدعوة والتواجد في دبي ضمن احتفالات الإمارات باليوم الوطني، وهي اول مشاركة دولية للنادي، ونعتز بها.

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