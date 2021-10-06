 ديباي: لست نادما على انضمامي إلى برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

أشار اللاعب ممفيس ​ديباي​ إلى أنه لا يشعر بالندم حيال انضمامه إلى نادي ​برشلونة​.



وعما إذا كان يشعر بالندم حيال قراره قال ديباي: "كيف تسأل ذلك؟ إنه برشلونة. لا أعتقد أنك تفهم حجم هذا النادي وما يعنيه للاعب إذا انتقلت إلى نادٍ مثل هذا. لن أندم على ذلك أبدًا. على الرغم من النتائج، أنا سعيد حقًا في النادي. لقد كان وقتًا عصيبًا للفريق. لا أريد التحدث عن ذلك كثيرًا، لكن الناس يتصرفون وكأن الموسم قد انتهى بالفعل".

وأضاف: "هناك الكثير من المباريات التي سنلعبها. كل شيء لا يزال مفتوحًا. لكن كلاعب تشعر بالمسؤولية. كل لاعب يتحمل المسؤولية في برشلونة. هذا أمر طبيعي بالنسبة لناد مثل برشلونة".