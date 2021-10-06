 غوندوغان يتكفل بتكاليف زرع 5000 شجرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

كشفت شبكة سكاي سبورتس أن إلكاي ​غوندوغان​ لاعب وسط ​مانشستر سيتي​، سيتكفل بدفع تكاليف زرع 5000 شجرة جديدة بعد وقوع كوارث طبيعية ضخمة في ألمانيا وتركيا.



كما تعهد اللاعب الألماني بجمع المزيد من الأموال لدعم المناطق التي دمرتها الفيضانات والحرائق. حيث تعرضت أجزاء كبيرة من ألمانيا وبلجيكا لفيضانات كارثية في تموز بعد فترة من هطول الأمطار بغزارة. كانت تركيا، التي ينحدر منها والدا غوندوغان، واحدة من عدد من البلدان التي شهدت حرائق غابات مميتة وسط درجات حرارة الصيف المرتفعة.

قال غوندوغان: "لقد كنت قلقا للغاية بشأن هاتين المأستين. بالنسبة لي، الذي لديه عائلة وأصدقاء في كلا البلدين، كان من الصعب تصديق ذلك. لا يمكن إنكار أن تغير المناخ لعب دورًا معينًا في هذا".

وأضاف: "أود أن ألعب دورًا صغيرًا في هذه الحملة لجذب المزيد من الانتباه لهذه القضية، ولكن أيضًا للمساهمة بالدعم المالي".