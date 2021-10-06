 خوسيه: قدوم ميسي جيد للدوري وسيء للفرق الفرنسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

أصر نجم ليل خوسيه فونتي على أنه من الرائع وجود ليونيل ​ميسي​ في ​الدوري الفرنسي​، لكنه قال إنه من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على المنافسة في الدوري.



وقال فونتي: "بطريقة ما، بالنسبة للدوري كان من الجيد وجود ميسي. إنه يجلب المزيد من المشاهدين ويريد الجميع رؤية ميسي وهؤلاء اللاعبين الكبار يلعبون".

وأضاف: "بطريقة ما كان من الرائع أن يأتي كل هؤلاء اللاعبين العظماء إلى الدوري، ولكن من حيث القدرة التنافسية، ووجود فرق أخرى قادرة على التنافس على اللقب، ولديها بعض الاهتمام بالتنازع على هذا اللقب، فإن الأمر صعب".