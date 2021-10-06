 منبوذ برشلونة مطلوب في عدة اندية اوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

يبدو ان نادي ​توتنهام​ الانكليزي ليس الفريق الوحيد المهتم بالتعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع ​برشلونة​ الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.



وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هناك ثلاثة أندية أوروبية أخرى غير توتنهام تراقب وضع قلب الدفاع الدولي الفرنسي في كانون الثاني المُقبل.

ويرغب برشلونة بقيادة رونالد كومان في التخلص من أومتيتي نظرًا لوجود العديد من اللاعبين في مركزه مثل جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، إيريك غارسيا، كليمنت لينغليت وأوسكار مينغويزا.

وكان ​اومتيتي​ مطلوبًا بقوة في أندية نيس الفرنسي، بيشكتاش التركي ولاتسيو الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الماضي الا ان الفرنسي رفض خطوة الخروج بهدف الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الموسم الحالي.