 التشكيلة المتوقعة لقمة ايطاليا اسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

يستعد منتخبا إيطاليا وإسبانيا اليوم لخوض مواجهة مرتقبة في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية على ملعب جوسيبي مياتزا.



ويدخل الفريقان المباراة بغيابات عديدة، حيث يفتقد الادزوري لجهود أندريا بيلوتي وليوناردو سبينازولا وماتيو بيسينا وغايتانو كاستروفيلي، بينما يغيب عن إسبانيا داني كارفخال وجوردي ألبا وبيدري غونزاليس وسيرجيو راموس وألفارو موراتا.

وبحسب موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فإن التشكيل الأقرب للفريقين سيكون كالتالي:

إيطاليا: دوناروما - إيمرسون - بونوتشي - كيليني - لورينزو - فيراتي - جورجينيو - باريلا - إنسيني - كييزا - مويس كين.

إسبانيا: سيمون - ريغيلون - لابورت - باو توريس - أزبيلكويتا - غافي - بوسكيتس - كوكي - أويارزابال - سارابيا - فيران توريس.