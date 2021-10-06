 هيرتا برلين للاعبيه: من يرفض اللقاح سيدفع رسوم الفحوصات من جيبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

سيطلب هيرتا برلين من لاعبيه وأعضاء جهازه الفني الذين يرفضون التطعيم، دفع رسوم فحوصات ​كورونا​ الخاصة بهم في المستقبل.



وأوضح متحدث باسم النادي لوكالة "سيد" الالمانية أن عناصر الفريق أو الجهاز الفني الذين يرفضون تلقي لقاح كورونا سيضطرون قريباً إلى دفع تكلفة اختبار "بي سي آر" الخاص بهم والذي يكلف نحو 70 يورو لكل اختبار.

وبحسب قوانين رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، يجب أن يخضع اللاعبون لاختبار "بي سي آر" مرتين في الأسبوع، لكن فريق هيرتا يخضع لاعبيه وجهازه الفني لاختبارات ست مرات في الأسبوع.

وأشار المدير الرياضي للنادي فريدي بوبيتش في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية أن "90%" من اللاعبين والجهاز الفني تلقوا التطعيم.