شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قضية منع الزمالك من القيد وإيقاف حسام أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصل الخليج 365 علي صورة من قرار الاتحاد الدولي " فيفا " بإيقاف الزمالك ومنعه من القيد لفترتين بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بسبب أزمة توقيع حسام اشرف ناشئ الزمالك مع اكاديمية في الكاميرون لتسويقه ثم وقع علي عقود احتراف في الزمالك.

وتضمن الخطاب المرسل من الاتحاد الدولي الي الزمالك أن اكاديمية في الكاميرون تقدمت بشكوى ضد الزمالك ومرفق نص الشكوي في المراسلات المتتالية.

وطلب الاتحاد الدولي من الزمالك يوم 13 يناير الماضي بالرد علي الشكوي بحد أقصي يوم 3 فبراير 2021 وتم منح الزمالك مهلة أسبوعين للرد قبل تحويل القضية الي لجنة فض المنازعات، وحذر الاتحاد الدولي ، نادي الزمالك بأنه في حالة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة للرد فإن لجنة فض المنازعات لن تنظر لاي مخطابات عقب ذلك.

وجاءت المفاجأة ان الزمالك لم يرسل أي رد للاتحاد الدولي وتم تحويل الملف الي لجنة فض المنازعات ، التي أصدرت قرار بإيقاف حسام اشرف 4 شهور ، وتغريم الزمالك 4 مليون يورو ، وذلك لأن عقد اللاعب مع الاكاديمية ينص علي دفع 4 ملايين يورو في حالة الفسخ اول موسم من العقد.

وحصل الزمالك علي مهلة لطلب الحيثيات والرد باستئناف عقب القرار ، وحذر الاتحاد الدولي بانه في حالة عدم طلب الحيثيات فان الزمالك يخسر حقه في الاستئناف، وهو ما حدث حيث لم يطلب الزمالك حيثيات الحكم ولم يرسل استئناف للجنة فض المنازعات ليتم صدور حكم نهائي بمنع الزمالك من القيد فترتين متتاليتين وتغريمه 4 ملايين يورو.

مسئولو الزمالك تواصلوا مع الاكاديمية في الكاميرون وقاموا بعمل تسوية بدفع 100 الف يورو مقدما ونفس المبلغ عقب انتهاء الازمة رسميا في الفيفا، ولكن المفاجأة ان الاتحاد الدولي لم يقبل بالتسوية بسبب تجاوز الفترتا المحددة للرد وكذلك عدم طلب حيثيات الحكم ، ولم يعترف الفيفا بالتسوية وقام بتحويل الامر الي المحكمة الرياضية الدولية " كاس" .

ويترقب مسئولو الزمالك جلسة الاستماع غدا في المحكمة الرياضية والتي يسعي الزمالك خلالها لاقناع المحكمة بقبول الاستئناف والتصالح ورفع الإيقاف عن الزمالك .