شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: من الوارد ضم حمدى النقاز قبل غلق القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلي، أن التعاقد مع حمدي النقاز لاعب الزمالك الجديد وارد ، خاصة أن باب القيد مازال مفتوحاً ، مشيراً إلى ان الدولى التونسى أحد اللاعبين المميزين فى مركز الظهير الأيمن .

وعاد النقاز إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الترجي التونسي.

وقال رئيس نادي البنك الأهلى فى تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر "أون تايم سبورتس"، : "طالما باب القيد مفتوح فكل شيء وارد ، والنقاز ميترفضش".

وكان حازم فتوح، وكيل اللاعبين، قد كشف حقيقة العروض التى ارتبطت مؤخرًا باسم حمدى النقاز الوافد الجديد إلى القلعة البيضاء، وقال فتوح في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": اجتمعنا مع حسين لبيب قبل أيام ووضعنا كل السيناريوهات واجتمعت مع اللاعب وبشكل مبدئى النقاز ليس لديه مانع في وجود حل يرضى جميع الأطراف، ولا يوجد أى عروض من نادى بيراميدز للاعب.

أضاف: نبحث عن الحل الذى يناسب اللاعب ويرضى النادى لتحقيق المصلحة بين الطرفين، وحتى الآن لا يوجد أمر رسمى.