شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. أحمد أبو مسلم: أحب المشويات وأشاهد أفلام الزعيم ومو صلاح نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في برة الملعب أحمد أبو مسلم نجم الأهلى الأسبق.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

متابعة المباريات الأوروبية

بتدخل المطبخ؟

أحيانا

ما هى الأكلة المفضلة إليك ؟

المشويات

من نجمك المفضل ؟

عادل إمام

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

من ناديك المفضل ؟

ريال مدريد

من نجمك المفضل فى الكرة ؟

محمد صلاح