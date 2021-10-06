7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها،حقيقة تدهور الحالة الصحية لمؤمن زكريا ، فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة بعد 5 أيام من اعتماد لائحة الجبلاية من فيفا .

فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة بعد 5 أيام من اعتماد لائحة الجبلاية من فيفا

طالبت الجمعية العمومية باتحاد الكرة في البنود المرسلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا- بفتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة لإختيار مجلس إدارة جديد فور إعتماد اللائحة بـ 5 أيام.

حقيقة تدهور الحالة الصحية لمؤمن زكريا

كشف مصدر مقرب من مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق حقيقة تدهور الحالة الصحية للاعب، واستمرار معاناته في الأيام الماضية.

الإسماعيلى يحتوى غضب اللاعبين بعد تجاهل صرف نسبة 50 % من العقود

نجحت اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى برئاسة على أبو جريشة في احتواء موجة الغضب التي ظهرت بين اللاعبين في معسكرهم المغلق بالإسكندرية بعد تجاهل الإدارة صرف نسبة الـ 25 % من عقودهم عن الموسم الماضى وكذلك نسبة الـ 25 % من عقودهم عن الموسم الجديد ، حيث توالت جلسات اللجنة الفنية مع اللاعبين عن طريق على أبو جريشة وعماد سليمان فيما طالب محمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة اللاعبين بالتركيز في انطلاق الموسم الجديد لحين مرور فترة الانتخابات ووجود مجلس جديد سيتولى صرف المستحقات المتأخرة للاعبين. محاولات زملكاوية مع باتشيكو لإنهاء أزمة المستحقات وديا بدأ مسئولو نادى الزمالك فى التواصل مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق السابق للتفاوض معه حول مستحقاته المتأخرة عقب إقالته من منصبه الموسم الماضى، وذلك بعدما تقدم باتشيكو بشكوى جديدة ضد النادى أمس فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". يجهز الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وليد سليمان لاعب الفريق للمشاركة بشكل أساسى فى مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا بديلا لمحمد مجدى أفشة لاعب الفريق الذى حصل على إذن من الجهاز الفنى بالغياب عن "ضربة البداية" للأهلى فى بطولة أفريقيا النسخة الحالية بسبب عقد قرانه يوم 14 أكتوبر الجارى.

الأهلي يحل أزمة الساندوتشات لعمار حمدي قبل المباريات

أشاد مسئولو النادي الأهلي بالتزام عمار حمدي مهاجم الفريق منذ عودته لصفوف الفريق عقب انتهاء الإعارة التي خاضها الموسم الماضي، حيث يؤدي اللاعب الشاب التدريبات بمنتهى القوة رغم عدم مشاركته في المباريات الماضية.

جلسة حسم مع بن شرقي علي هامش رحلة كينيا

يستغل مسئولو الزمالك رحلة فريق الكرة الأول لكينيا لمواجهة توسكر الكيني في دوري أبطال افريقيا، لعقد جلسة حاسمة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق لتجديد تعاقده مع الفريق في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين وعدم الوصول لاتفاق نهائي حتي الان.