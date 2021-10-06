شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختبر لاعبا كاميرونيا فى ودية المقاولون العرب بفرمان طلعت يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اللاعب الكاميروني مان كري دنجمو، للاختبار الفنى فى ودية الإسماعيلى والمقاولون العرب المقرر لها عصر اليوم وذلك للوقوف على مستواه قبل تحديد إمكانية انضمامه للدروايش، ووصل اللاعب إلى مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعدما عرض أحد المرشحين لمنصب رئيس النادي، التعاقد معه، وكان اللاعب يتواجد في جنوب أفريقيا، تمهيدا للتوقيع لفريق كيب تاون، قبل أن تتغير الأمور بدخول الإسماعيلي في الصورة.

ورفض طلعت يوسف التنازل عن شرط الاختبار الفنى للمحترفين الذين يتفاوض معهم الدراويش للانضمام لصفوف الفريق الاصفر بالموسم الجديد، حيث يصر طلعت يوسف على هذا الشرط خوفاً من توريط الاسماعيلى فى صفقات فشنك لاسيما أن هناك عجز شديد ببعض المراكز بجانب أزمة مالية طاحنة مما يتطلب أن تكون أى صفقة متميزة بشكل لايقبل أى شك.

ويلجأ طلعت يوسف، للبحث عن التعاقد مع بعض اللاعبين من أفريقيا نظرًا لصعوبة التعاقد مع لاعبين مصريين مميزين، فى ظل المغالاة فى طلباتهم المالية، فضلاً عن الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق فى الفترة الجارية.

يلتقى اليوم الأربعاء، فريق المقاولون العرب، مع نظيره الاسماعيلى، في المباراة الودية التى تجمع الفريقين على هامش معسكرهما بالإسكندرية، ضمن استعدادات الفريقين لمسابقة الدورى العام المقرر انطلاقها يوم 25 أكتوبر الجارى.

وكان المقاولون قد خسر في الودية الأولى أمام البنك الأهلى بهدفين نظيفين، ومن المقرر أن يلتقى ذئاب الجبل مع فاركو يوم 12 أكتوبر الجارى في ثالث وديات معسكر الإسكندرية.

وكان الاسماعيلى قد استهل ودياته بمعسكر الإسكندرية بالفوز على نادي الحرية السكندري بثلاثة أهداف دون رد، أحرزها الثلاثي عماد حمدي وعمر الوحش والأنجولي آري بابل ثم فاز على طلائع الاسطول بثنائية ودياً ثم يلاقى فاركو غداً الخميس.

كما سيخوض الاسماعيلى مباراة ودية مع سموحة في 11 أكتوبر الجارى