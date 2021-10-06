شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يوافق على بيع إسلام جمال لفاركو قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق نادى سموحة على بيع لاعبه إسلام جمال لنادى فاركو قبل غلق باب القيد الصيفى المقرر له غداً الخميس، وكانت إدارة فاركو قد تقدمت بعرض رسمي لنظرائهم في النادى السكندرى للحصول على خدمات اللاعب بناء على رغبة مجدى عبد العاطى المدير الفني للفريق.

وتعاقد فاركو مع 15 صفقة استعدادا للموسم الجديد وهي الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري.

بجانب التعاقد مع الرباعى الشاب ثنائي الزمالك قلب الدفاع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة بالاضافة للحصول على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.