شكرا لقرائتكم خبر عن رؤوف عبدالقادر يتبادل الدروع مع «مصيلحي» و«القرقاوي» في البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، على تبادل الدروع التذكارية مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري واللواء إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة على هامش مشاركة الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي في البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد بالإسكندرية.



وأقامت اللجنة المنظمة للبطولة العربية حفلا لتبادل الدروع التذكارية بين الوفود المشاركة حضره اللواء اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربى ود مجدي أبوفريخة، رئيس الاتحاد المصري، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ورؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، وطارق الغنام المدير الإداري للفريق.



ويخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء عندما يواجه نظيره فريق بيروت اللبناني في الدور ربع النهائي من منافسات البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة نادي الاتحاد السكندري، ويسعى «رجال سلة الأهلي» للفوز بها ومواصلة عروضه القوية بعدما حقق الفوز على شعب حضرموت اليمني ووداد بوفاريك الجزائري والفتح السعودي في الدور الأول من البطولة .



وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.



ويشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.