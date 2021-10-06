شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لمونديال اليد توافق على دخول لافتات رابطة مشجعى الزمالك فى مباراة برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد المقامة فى السعودية على السماح بدخول لافتات رابطة مشجعى الزمالك لحضور لقاء الفريق أمام برشلونة المحدد له السابعة مساء اليوم بالسعودية.

وحضر عدد من رابطة الزمالك حفل الإفتتاح أمس وسط هتافات للفريق الأبيض .

ويعول الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الإسبانى أوليفر روى أمال على أصحاب الخبرات فى هذه المواجهة أمثال أحمد الأحمر و كريم هنداوى " كاتونجا" و يحيى الدرع .

ويلعب فى صفوف برشلونة نجم منتخب مصر المحترف فى الدورى الإسباني على زين، وتعد هذه المواجهة الأولى له أمام فريق من بلاده .

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.