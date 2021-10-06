شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك مع برشلونة الإسبانى فى مونديال اليد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق كرة اليد اللقاء المصيرى الذى يجمع الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء 6-10-2021 ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية ، ويدخل الزمالك المباراة التي لا تقبل القسمة على اثنين، وعينه على تفجير مفاجأة بإقصاء بطل أوروبا من البطولة مبكرا، وحجز مقعد في نصف النهائي.

ولن تكون مهمة بطل دوري أبطال أوروبا برشلونة الذي يلعب له الدولي المصري على زين سهلة أمام طموحات الفارس الأبيض بقيادة أحمد الأحمر الذي يسعى لتحقيق فوز تاريخي على برشلونة ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس هذا الصدام النارى..

س: ماهى الفرق المشاركة فى كأس العالم لكرة اليد ؟

ج: يشارك في مونديال الأندية 10 فرق هي نادي الزمالك المصري والنور والوحدة السعوديان والدحيل القطري بطل آسيا وبرشلونة الإسباني حامل اللقب وكل من ومجدبورج الألماني بطل أوروبا وة آلبورج الدنماركي، وسان فرانسيسكو الأمريكي بطل أمريكا الشمالية وبينيروس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وجامعة سيدني الأسترالي بطل أستراليا.

س: كيف تأهل الزمالك لمونديال اليد ؟

ج: الزمالك تأهل للبطولة ممثلا لقارة إفريقيا بعد الفوز على الأهلي في السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.

س: ماذا ينتظر الفائز والخاسر من مواجهة الزمالك وبرشلونة ؟

ج: الفائز من المباراة سيواجه الفائز من النور السعودي وبينهيروس البرازيلي 7 أكتوبر الجاري في نصف النهائي فيما ينضم الخاسر لأحد مجموعتين تتكون كل منها من 3 فرق لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر.

س: ماهى أفضل انجازات الزمالك وبرشلونة فى مونديال اليد ؟

ج: الزمالك يشارك في البطولة للمرة الخامسة والتانية على التوالي، وكان أفضل مراكزه الفوز بالميدالية البرونزية عام 2010 في المشاركة الأولى ، وتواجد الأبيض في المربع الذهبي ثلاث مرات وأنهى النسخة الأخيرة في المركز الخامس، على الجانب الآخر، يشارك برشلونة للمرة السابعة والرابعة على التوالي، وتمكن من الفوز بلقب آخر 3 نسخ من البطولة.

س: متى تقام مباراة الزمالك وبرشلونة ؟

ج: المباراة تقام في تمام الساعة 7:00 مساء اليوم الاربعاء بتوقيت القاهرة ، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس

س: ماذا يفعل الزمالك أمام الاندية الاسبانية قبل مواجهة برشلونة ؟

ج: تعد مواجهة الزمالك مع برشلونة رابع مواجهات الفارس الأبيض أمام الفرق الإسبانية فى السوبر جلوب، حيث واجه الزمالك الفرق الإسبانية 3 مرات من قبل فى مونديال الأندية، وكانت جميعها أمام فريق ريال سويداد، ولم يفز الفارس الأبيض في أي لقاء، حيث كانت البداية فى عام 2010 أمام ريال سويداد، وخسر الزمالك بنتيجة 28/22.

لتتكرر مواجهات الفارس الأبيض مجدداً مع الفرق الإسبانية عام 2011، ويخسر الزمالك وقتها أمام ريال سويداد بنتيجة 33/25، أما آخر المشاركات، كانت عام 2012 بقطر أمام نفس الفريق، ويخسر الزمالك مجدداً بنتيجة 29/25.

س: ماهى قائمة الزمالك فى مونديال اليد ؟

ج: تضم قائمة الزمالك المشاركة فى البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.