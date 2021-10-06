شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعتذر عن مواجهة طلائع الجيش ودياً بسبب معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى طلائع الجيش اعتذاراً من نادى الاسماعيلى عن المباراة الودية التي كان محددة للفريقين في 12 أكتوبر الجارى بسبب ارتباط الدراويش بإنتهاء معسكرهم المغلق بالإسكندرية في نفس اليوم .

ومن المقرر أن يواجه الطلائع نظيره سموحة يوم 13 أكتوبر على أن يتم البحث عن ودية أخرى بعد اعتذار الاسماعيلى.

استقر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش على الدفع بالغانى جون انطوى الوافد الجديد للفريق فى ودية بيراميدز المقرر لها الخامسة عصر اليوم الأربعاء على ستاد جهاز الرياضة فى اطار استعدادات الفريقين لإنطلاق مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها 25 أكتوبر الجارى ، حيث يسعى بسيونى لتجهيز النجم الغانى لإنطلاق مسابقة الدوري.

ويستهدف الطلائع من المباريات الودية رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعدادا لانطلاق مسابقة الدورى الممتاز والتي تحدد لها 25 أكتوبر الجارى ضمن خطة تقديم موسم قوى، خاصة بعد التتويج ببطولة السوبر المحلى لأول مرة في تاريخ النادى.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافى بالتعادل السلبى.

وتعاقد الطلائع مع 11 صفقة هي: ميدو جابر لاعب سيراميكا، وثنائى المصرى البورسعيدى محمد جابر و كازاجى كاسونجو ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا وأحمد عفيفى لاعبى الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى، لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزى مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليونانى، بالإضافة إلى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري، لمدة موسمين، بجانب الغانى جون انطوى موسماً من بيراميدز.