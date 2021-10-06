شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لكيروش غدًا قبل مباراة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمر صحفي في تمام الساعة الـ5:40 مساء غدًا الخميس للحديث عن مباراة ليبيا المقرر لها التاسعة مساء الجمعة في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

يواصل المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني تدريبات الفريق استعدادا لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و11أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر ،حيث قرر الجهاز الفني تكثيف التدريبات علي فترتين .

رفض كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، الإفصاح عن أسباب استبعاد الثنائى محمد شريف ومحمد مجدى أفشة عن قائمة المنتخب استعدادًا لمواجهتى ليبيا، مؤكدًا أنه لا يحب الحديث عن أي لاعب بشكل منفرد وأنه لا يعلم سوى منتخب مصر فقط، مضيفا أنه ليس من الضرورة الحديث عن الحسابات بشكل مستمر خلال مشوار الفراعنة في تصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن الحسابات غير منطقية في كرة القدم لأنها لا تعترف سوى بالاجتهاد ولكن الحسابات متروكة للمهندسين وعلماء الرياضيات.

وتابع كيروش، أعلم أن الاستعداد لمباراة ليبيا لمدة 5 أيام فقط غير كافٍ ولكننا قمنا بالاستعداد بشكل جيد والعمل والتحضير لهذه المواجهة الصعبة خاصة أن المنتخب الليبى خصم قوى ولكن قمنا بدراسة نقاط القوة والضعف جيداً، مضيفاً أن منتخب مصر محظوظ بامتلاك مجموعة مميزة من اللاعبين في كل المراكز.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتي ليبيا وتضم القائمة 24 لاعبا هم:حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي وفي الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف ،وفي الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي،وفي الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش ،بينما الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.