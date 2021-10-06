شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة ينشئ فندقا للاعبين المغتربين و معسكرات الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على العباسى رئيس شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة أنه يقوم الان بعمل فندق للاعبى فريق كرة القدم وذلك بسبب تخفيف الحمل على بعض اللاعبين المغتربين المتواجدين خارج مدينة المحلة وأستضافة معسكرات الفريق قبل مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأوضح على العباسى خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن الفندق سوف يشمل 50 غرفة للاعبى الفريق الأول و 50 غرفة أيضا للاعبو قطاع الناشئين المغتربين وذلك لتخفيف الحمل و التواجد بشكل دائم داخل النادى وتوفير الطعام لجميع قطاع الناشئين في النادى بالاتفاق مع أحد المطاعم الكبرى .

وأشار على العباسى أنه يوجد خطة كبرى في نادى غزل المحلة من حيث الانشاءات وأنه خلال الثلاث أشهر القادمين سوف يتم تسليم الفندق لاستضافة اللاعبين .

ونجح فريق غزل المحلة فى التعاقد مع 16 صفقة خلال الانتقالات الصيفية الحالية والتى سوف تنتهى غدا الخميس أستعدادا لبطولة الدورى المصرى الممتاز .

وتضم الصفقات كل من

ابراهيما كونيه قادما من الجيش موسمين

معاذ الحناوي قادم من الإنتاج الحربي موسمين

️ حميد ماو قادم من الإنتاج الحربي موسمين

محمود جمال الحضري قادم من بني سويف 3مواسم

مصطفى العش قادم من شباب كوم حماده "5مواسم

احمد السيد قادم من الاهلي 99 "اعارة" موسم

وليد مصطفى قادم من الاهلي 99 "اعارة" موسم

️خالد سامي قادم من حرس الحدود موسمين

امير إسماعيل قادم من بيلا 5 مواسم

ابراهيم صلاح قادما من المقاولون موسمين

مالك توريه قادما من وفاق سطيف الجزائري موسمين

فوافي قادما من المقاصه موسمين

السيد الشبراوي قادما من الانتاج موسمين

محمد بازوكا قادما من الانتاج موسمين

ايهاب سمير قادما من انبي

احمد عفيفي قدما من الجيش