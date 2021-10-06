شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يدعم فريق يد الزمالك قبل مواجهة برشلونة في مونديال الأندية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد عواد حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ، صورة لفريق يد الزمالك المشارك في بطولة العالم للاندية المقامة في السعودية، حيث يواجه الزمالك فريق برشلونة الاسباني اليوم.

ويحظي فريق الزمالك لكرة اليد بدعم كبير من جماهير الزمالك ولاعبي الفرق الرياضية في النادي خاصة ان الفريق يقدم مستويات ونتائج مميزة طوال الموسم الماضي.



محمد عواد

ويخوض فى السابعة مساء اليوم الأربعاء فريق كرة اليد بنادى الزمالك مواجهة مهمة أمام برشلونة الإسبانى فى دور الثمانية بكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" فى السعودية، ويعول الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الإسبانى أوليفر روى على أصحاب الخبرات فى هذه المواجهة أمثال أحمد الأحمر وكريم هنداوى "كاتونجا" ويحيى الدرع.

ويشارك الزمالك فى هذه البطولة بصفته بطلاً لكأس السوبر الأفريقى، بعدما تغلب على منافسه التقليدى الأهلى فى المباراة التى أقيمت بينهم على صالة الدكتور حسن مصطفى فى الشهر الماضى.

ويتواجد الفارس الأبيض فى السوبر جلوب للمرة الخامسة فى تاريخه، حيث تواجد من قبل فى 4 مناسبات.

وتعد مواجهة الزمالك مع برشلونة رابع مواجهات الفارس الأبيض أمام الفرق الإسبانية فى السوبر جلوب، حيث واجه الزمالك الفرق الإسبانية 3 مرات من قبل فى مونديال الأندية، وكانت جميعها أمام فريق ريال سويداد، ولم يفز الفارس الأبيض في أي لقاء، حيث كانت البداية فى عام 2010 أمام ريال سويداد، وخسر الزمالك بنتيجة 28/22.

لتتكرر مواجهات الفارس الأبيض مجدداً مع الفرق الإسبانية عام 2011، ويخسر الزمالك وقتها أمام ريال سويداد بنتيجة 33/25، أما آخر المشاركات، كانت عام 2012 بقطر أمام نفس الفريق، ويخسر الزمالك مجدداً بنتيجة 29/25.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة فى البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.