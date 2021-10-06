شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الجبلاية تضيف بند العمل الإدارى فى كرة القدم للترشح للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إتفق أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة على إضافة بند جديد من شروط الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة والتي لم يتم تحديد موعدها النهائي بعد ، وهو أحقية أي فرد له خبرة في المجال الإداري بكرة القدم لا تقل عن عامين ، في الترشح لانتخابات الجبلاية.

كانت شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة تقتصر مسبقا على أن يكون لاعب مارس كرة القدم ولعب 10 مباريات في الدرجة الأولى أو حكم أو عضو مجلس إدارة لأي نادي تابع لعمومية اتحاد الكرة.

إتفق أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة على القائمة المغلقة في انتخابات الجبلاية المقبلة والتي لم يتحدد موعدها بعد ، بحيث يتم التصويت على اختيار القائمة وليس التصويت على أفراد كما كان يحدث في الماضي.

واستقرت الجمعية العمومية باتحاد الكرة على أن يكون عدد مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد مكون من 9 مرشحين ، رئيس و نائب و7 مرشحين من بينهم مقعد للمرأة.

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم نص مشروع التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA في انتظار رده للإعلان عن الخطوة المقبلة لتنفيذ بقية خارطة الطريق نحو انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري.

وكان الاتحاد المصري قد تلقى اليوم مشروع التعديلات التي تقدمت به عدد من الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية.

وسبق للاتحاد المصري مخاطبة FIFA بشأن رغبة عدد من الأندية في عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية لإجراء تعديلات على بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد التي أقرتها الجمعية العمومية في نوفمبر الماضي واعتمدها الاتحاد الدولي في يونيو الماضي.

كما جاء إرسال نص التعديلات المقترحة إلى الاتحاد الدولي بناء على طلبه.