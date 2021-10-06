شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يجرى اتصالا هاتفياً بمحمد الشناوى بعد إصابته مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاتصال بمحمد الشناوي كابتن فريق الكرة بالنادي، وحارس المنتخب الوطني وذلك بعد تعرضه لإصابة خفيفة خلال مران المنتخب الذي أقيم أمس بمعسكره المغلق ببرج العرب.



وكان الشناوي قد غادر مران المنتخب أمس بعد شكوى من كدمة وأجرى فحوصات طبية للتأكد من سلامته.



ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش اليوم الأربعاء، واشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر ولا تقام يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن تسافر بعثة فريق الأهلي إلى النيجر يوم 14أكتوبر قبل 48 ساعة من مواجهة الحرس الوطني.

واستقر الجهاز الفني إلى الآن على الاكتفاء بالتدريبات اليومية، نظرا للغيابات الكثيرة في صفوف الفريق بعد انضمام أكثر من لاعب لصفوف المنتخب الوطني الذي يخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.