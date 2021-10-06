شكرا لقرائتكم خبر عن قياسات بدنية وتدريبات لياقة للاعبي الزمالك قبل مران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع جميع لاعبي الزمالك لاختبار بدني وقياسات قبل التدريب اليوم وذلك عقب عودة الفريق من الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 5 أيام في ختام معسكر الفريق ببرج العرب، وذلك استعدادا لمواجهة توسكر الكيني في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر الجاري ضمن مباريات دور الـ 32 بدوري ابطال افريقيا.

وحدد كارتيرون فقرة تدريبات بدنية قبل مران اليوم سيخضع لها اللاعبون في الصالة المغطاة بالنادي قبل التدريبات بالكرة في الملعب، علي ان يخضع اللاعبون لبرنامج تأهيل مكثف خاصة الذين سيثبت زيادة وزنهم عقب الراحة التي حصل عليها الفريق.

ويعود فريق الكرة الأول بنادي الزمالك للتدريبات اليوم ، علي ان يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق اجتماعا مع اللاعبين اليوم قبل المران لشرح خطة العمل الفترة المقبلة، وكذلك اخر الاستعدادات لمواجهة توسكر قبل السفر لكينيا حيث تسافر بعثة الزمالك علي 3 دفعات بداية من يوم 10 أكتوبر الجاري.

من ناحية أخرى تحدث حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، عن سبب تأخر تجديد تعاقد أشرف بن شرقي المحترف المغربي في صفوف الفريق، قائلا: "الزمالك لم يتوصل لاتفاق مع بن شرقي بشأن تجديد تعاقده حتى الآن".

وأوضح السمري : "إذا لم تحل أزمة منع الزمالك من القيد سيتم تسويق أو إعارة الصفقات الجديدة للفريق، وهم حمدي النقاز وعمر كمال ومحمود شبانة".

وتابع المدير التنفيذي للزمالك: "اللاعب يريد أن يكون الشرط الجزائي بعد الموسم الأول ولكن الزمالك يريد أن يكون بعد الموسم الثاني، اتفقنا معه على أن قيمة الشرط الجزائي مليوني دولار، وذلك بعدما كان يريد أن يكون الشرط الجزائي مليون دولار فقط".

وعن مونديال اليد للأندية وغياب ممثلي الزمالك عن الافتتاح قال: "حسين لبيب كان سيُسافر ولكنه تعرض لإصابة في قدمه فمنعته عن السفر، إن شاء الله أولادنا يظهروا بصورة مشرفة كالعادة ويكون الفوز من صالحهم".

واختتم: "كان من المفترض أن يتم توجيه الدعوة لحسين لبيب لأن النادي مشارك بالبطولة بدلا من دعوة الضيوف، ورئيس الاتحاد لكرة اليد لم يوجه الدعوة لرئيس نادي الزمالك في قرعة بطولة العالم الماضية".