الأهلى راحة غدًا ويستأنف تدريباته الجمعة استعدادا لمواجهة بطل النيجر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة من التدريبات غدا الخميس، وذلك ضمن برنامج الإعداد الذى يخوضه الفريق استعدادا لمباراة الحرس الوطني المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا.

وأدى الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.



وحرص موسيماني على منح تعليمات خاصة للاعبين وإيقاف المران أكثر من مرة ومطالبة اللاعبين بتنفيذ التعليمات الفنية وتصويب الأخطاء.



وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة، أن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري متوجها إلى النيجر، وأنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.