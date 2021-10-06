شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ مشاركات يد الزمالك فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر جماهير الزمالك بكل شغف مواجهة فريق كرة اليد الأبيض أمام نظيره برشلونة و المحدد لها السابعة مساء اليوم الأربعاء فى ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية .

ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن تاريخ مشاركة الزمالك فى المونديال بالتقرير التالى :

يعد الزمالك أكثر الأندية المصرية مشاركة فى المونديال

شارك الزمالك فى 4 نسخ من قبل ، أعوام،2010،2011،2012،2019.

إحتل الزمالك المركز الثالث فى 2010 .

إحتل الزمالك المركز الرابع مرتين 2011,2012 .

أخفق الزمالك من دور ربع النهائى فى نسخة 2019 .

حقق الزمالك المركز الخامس فى النسخة الأخيرة .

أحمد الأحمر الهداف التاريخي فى المونديال برصيد 197 هدف .



برشلونة

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.