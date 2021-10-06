تقرير تركي: مدرب جالاتا سراي يطالب الإدارة بشراء مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

طالب فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي إدارة النادي بالتعاقد مع لاعب الفريق مصطفى محمد، المعار من صفوف نادي الزمالك، بعدما ظهر بشكل طيب خلال الفترة الأخيرة.

وقال موقع "بيرجون" التركي: "اتخذ فاتح تريم قراره بالتعاقد مع محمد صلاح.. علم أن اللاعب المصري الذي سجل هدفين خارج أرضه أمام ريزه سبور، عزز أداءه التدريبي في الفترة الماضية".

ويعتقد فاتح تريم أن مصطفى محمد بالرغم من بداية الموسم بشكل غير جيد، بعدما كان قريبا من بوردو الفرنسي، ثم فشلت الصفقة في الساعات الأخيرة، يستطيع تقديم مستويات أفضل مع الفريق.

وطالب المدير الفني إدارة النادي بالتعاقد مع مصطفى محمد قبل نهاية العام الجاري، حيث يحق لجالاتا سراي دفع 4 مليون دولار والحصول على خدمات.

وتخطط إدارة جالاتا سراي لبيع مصطفى محمد مقابل الحصول على قيمة مالية أكبر مع تحسن أداء اللاعب.

وعلى المستوى الفني، يخطط فاتح تريم إلى إجراء تحول هجومي في الفريق يسمح له بالدفع بأكثر من لاعب في الخط الأمامي ببعض المباريات.