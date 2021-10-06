الأهلي يعلن.. غياب أفشة عن مباراة الحرس الوطني في النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي، غياب محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول عن مباراة الحرس الوطني بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الحرس الوطني يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

جاء غياب أفشة عن المباراة، بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني والإداري للاحتفال بزفافه الأسبوع المقبل.

وكان أفشة قد خرج من قائمة المنتخب الوطني الذي يخوض مباراتي ليبيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022