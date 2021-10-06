مران الأهلي.. عبد الحفيظ يتواصل مع الشناوي.. وشريف يعود الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

تواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، مع محمد الشناوي حارس الفريق ولاعب المنتخب المصري، عقب الإصابة التي تعرض لها في تدريبات المنتخب في إطار الاستعدادات لمباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وكان الشناوي غادر مران المنتخب، مساء أمس الثلاثاء، بعد شكوى من كدمة ليخضع فحوصات طبية للتأكد من سلامته قبل مباراة الجمعة.

ويستعد المنتخب المصري لمباراتي لبيا والمقرر لها يومي 8 و11 الشهر الجاري ضمن الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

وفي سياق متصل، كشف سيد عبد الحفيظ، أن محمد شريف سوف ينضم للتدريبات الجماعية يوم الجمعة المقبل، بعد نهاية الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعب.

وكان محمد شريف قد حصل على راحة عقب خروجه من قائمة المنتخب الوطني، الذي يخوض مواجهتي ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش اليوم الأربعاء، واشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر ولا تقام يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن بعثة فريق الأهلي ستغادر إلى النيجر يوم 14أكتوبر قبل 48 ساعة من مواجهة الحرس الوطني.