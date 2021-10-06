البث المباشر | مشاهدة مباراة الاردن وماليزيا في تحضيرات كأس العرب 2021 رابط يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا لايف لمشاهدة مباراة الاردن وماليزيا في تحضيرات منتخب النشامى لخوض منافسات كأس العرب فيفا 2021، في إحدى مباريات اليوم الاربعاء 6 أكتوبر 2021.

يستقبل منتخب النشامى نظيره منتخب ماليزيا على استاد الملك عبدالله الثاني بمدينة القويسمة، في البطولة الودية الثلاثية المقامة على الأراضي الأردنية، والتي تضم منتخب أوزبكستان.

تنطلق صافرة بداية مباراة الاردن وماليزيا في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية والاردن.

وينقل بث مباشر مباراة الاردن وماليزيا، على قناة الأردن الرياضية HD، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11958 أفقي، بمعدل ترميز 27500، وبتصحيح 5/6.

ودخل المنتخب الاردني معسكره الحالي بقيادة المدرب الوطني «عدنان حمد» يوم السبت الماضي 2 أكتوبر 2021، بقائمة ضمت 24 لاعبًا على رأسهم المحترف في صفوف نادي آود هيفرلي لوفين البلجيكي «موسى التعمري».

وأُجبر المدرب عدنان حمد على استدعاء الثنائي رجائي عايد ومصطفى كمال مؤخرًا، بسبب إصابة طفيفة لكل من محمد الدميري ونور الروابدة.

وباتت قائمة منتخب الاردن تضم 26 لاعبًا، هم، معتز ياسين، عبدالله الفاخوري، يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، يزن العرب، عبدالله نصيب، مهند خير الله، أنس بني ياسين، إحسان حداد، محمد الدميري، محمد أبو حشيش، ومصطفى كمال.

بالإضافة إلى كل من، نور الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، بهاء عبد الرحمن، عدي الصيفي، ياسين البخيت، أحمد اسريوة، محمود المرضي، محمد أبو زريق، أنس العوضات، حمزة الدردور، علي علوان، بهاء فيصل، وموسى التعمري.

في المقابل، يخوض منتخب ماليزيا البطولة الودية الثلاثية استعدادًا لمسابقة كأس سوزكي لكرة القدم لدول جنوب شرق آسيا، المقرر انطلاقتها في شهر ديسمبر المقبل.

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