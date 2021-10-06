بث مباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين السعودية وسوريا في بطولة غرب آسيا رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة السعودية وسوريا، في قمة مباريات اليوم الاربعاء 6 أكتوبر، لحساب الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا.

تنطلق مباراة السعودية وسوريا على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، في تمام الساعة 14:45 بتوقيت جرينيتش، 16:45 بتوقيت مصر، 17:45 بتوقيت السعودية.

ويُنقل بث مباشر لعبة سوريا والسعودية على شاشة قناة الكأس القطرية الثانية المفتوحة على النايل سات، بصوت المعلق الرياضي اليمني محمد السعدي، كما يقنل بث مباشر اللقاء على قناتي دبي الرياضية والسعودية الرياضية.

وتضم المجموعة الثالثة ثلاث منتخبات فقط “السعودية والبحرين وسوريا” ويتأهل منها فريق واحد فقط، ويتصدر المنتخب السوري الاولمبي المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز الكاسح الذي حققه على البحرين في المباراة الافتتاحية بنتيجة 1/4.

وإذا تمكن المنتخب السوري من الفوز اليوم على السعودية سيخطف ورقة صعوده إلى الدور نصف النهائي من أصحاب الضيافة، أما لو انتهت المباراة بالتعادل فسيتأجل الحسم حتى مباراة السعودية والبحرين في الجولة الأخيرة بعد يومين.

وتستمر أحداث دور مجموعات بطولة غرب اسيا لكرة القدم تحت 23 سنة – السعودية 2021 – حتى مساء يوم الجمعة 8 أكتوبر، عندما تلعب الكويت مع عمان، ولبنان مع العراق.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة من الثلاث مجموعات إلى الدور نصف النهائي، أما البطاقة الرابعة فتذهب إلى أفضل منتخب صاحب مركز ثاني في المجموعات.

وستكون بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا بمثابة البروفة الأخيرة قبل بدء تصفيات بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، نهاية الشهر الجاري، والتي ستستضيفها دولة أوزبكستان في 2023 للتعرف على الدول المتأهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا 2024.

السعودية 0-0 سوريا

ملعب الأمير محمد بن فهد (الدمام – السعودية)

بطولة كأس غرب آسيا تحت 23 عامًا (المجموعة الثالثة)

تنطلق بعد قليل

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