سكاي سبورتس | بنزيمة ومحمد صلاح الأفضل في العالم حالياً، وأشرف حكيمي سابعاً

يتصدر النجم المصري محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ويزعم جيمي كاراجر أنه لا يوجد لاعب في أوروبا يقدم مستوى أعلى من الفرعون المصري حالياً، ولكن ماذا تقول الأرقام؟

سجل المهاجم المصري ستة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة من سبع مباريات في الدوري هذا الموسم، وقدم جهدًا فردياً معتادًا ورائعًا في التعادل 2-2 مع مانشستر سيتي في مباراة يوم الأحد.

وقال كاراجر بعد صافرة النهاية “لا أعتقد أن هناك أي شخص يلعب بشكل أفضل في العالم أو في أوروبا في الوقت الحالي. سجله في بداية هذا الموسم كان رائعا للغاية “، ولكن، هل يتحدى أي شخص آخر صلاح على هذه المكانة؟

سكاي سبورتس | بنزيمة، صلاح، وهالاند الأفضل في أوروبا حالياً بالأرقام

يمكن القول إن لاعبًا واحدًا يلعب على نفس مستوى محمد صلاح الحالي، وهو مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة، الذي سجل تسعة أهداف في سبع مباريات وقدم سبع تمريرات حاسمة أيضًا.

في الواقع، تزيل تصنيفات Sky Sports Power كل الشكوك، حيث تطبق الخوارزمية صيغة ثابتة لتصنيف شكل اللاعبين بناءً على مراكز اللعب ومنح النقاط لإحصاءات يوم المباراة البالغ عددها 35 – وليس فقط الأهداف والتمريرات.

النتيجة؟ كريم بنزيمة و محمد صلاح كأعلى لاعبين في أوروبا أداءً قبل خيرة من النجوم من قبيل إيرلينج هالاند وكيليان مبابي، إدين دزيكو و ميكيل اوريازابال، مع تواجد النجم المغربي اشرف حكيمي في المركز السابع في القائمة.

واستنادًا إلى المساهمة في الأهداف فقط، يخرج الدولي الفرنسي أيضًا بمفرده مع 16 هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم – بفارق ستة أهداف عن هالاند وسبعة من صلاح ولاعب خط وسط باير ليفركوزن فلوريان فيرتز.

بشكل لا يصدق، احتل هالاند المركز الثاني على الرغم من خوضه خمس مباريات فقط في الدوري – بعد أن غاب عن المباراتين السابقتين بسبب إصابة عضلية ستجعله يغيب عن النرويج في تصفيات كأس العالم 2022 المقبلة ضد تركيا والجبل الأسود.