مشاهدة مباراة عمان واليمن في بث مباشر ببطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمباراة عمان واليمن في ثاني جولات دور مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا المقامة حاليًا على الأراضي السعودية.

تنطلق مباراة عمان واليمن على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في مدينة (الراكة)، عند الساعة 12:30 بتوقيت جرينيتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت سلطنة عمان.

تُنقل مباراة عمان واليمن على قناة الكأس الثانية القطرية المفتوحة على النايل سات بصوت المعلق مصطفى ناظم العلوان، كما تنقلها القناة الرياضية العمانية المفتوحة على نايل سات.

وتُلعب هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم منتخبات «عمان واليمن والكويت والأردن»، ومن المقرر أن تلعب الكويت والأردن في وقت لاحق اليوم الاربعاء 6 أكتوبر 2021 على نفس ملعب مباراة عمان واليمن “الأمير سعود بن جلوي في الراكة”، على أن تنقل قناة الكأس القطرية الخامسة هذه المقابلة بتعليق هيكل الصغير.

ويتصد منتخب عمان الأولمبي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن اليمن والكويت، بعدما حقق الفريق الفوز على الأردن في الجولة الأولى بهدف دون رد، بينما انتهى لقاء المنتخب الكويتي مع نظيره اليمني بالتعادل 1/1.

وتستمر أحداث دور مجموعات بطولة غرب اسيا لكرة القدم تحت 23 سنة – السعودية 2021 – حتى مساء يوم الجمعة 8 أكتوبر، عندما تلعب الكويت مع عمان، ولبنان مع العراق.

وستكون بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا بمثابة البروفة الأخيرة قبل بدء تصفيات بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، نهاية الشهر الجاري، والتي ستستضيفها دولة أوزبكستان في 2023 للتعرف على الدول المتأهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا 2024.

عمان 0-1 اليمن

ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في مدينة (الراكة – السعودية)

كأس غرب آسيا تحت 23 عامًا (المجموعة الأولى)

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