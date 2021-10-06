ماوريسيو بوكيتينو يعتبر وصول ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان هدية من الحياة

كشف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عن تفاصيل وصول مواطنه ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، وأوضح كيف سيكون الأمر على الأرجح الأفضل على الإطلاق، معتبراً الأمر هدية من الحياة.

ولا يزال رحيل ليونيل ميسي من برشلونة ووصوله إلى باريس سان جيرمان يثير ضجة في أوروبا، وفوق ذلك، فإن حاضر الفريق الكتالوني لا يساعد في قلب الصفحة نهائياً.

من ناحية أخرى، لا يزال هناك من لا يعتاد على رؤية ليو ميسي بقميص آخر وأولئك الذين يختارون الاستمتاع بكل ثانية من البولجا مع زملائه الجدد.

ومن دون شك، الشخص المخول بالإشارة إلى الموضوع، نظرًا للمكانة التي يحتلها اليوم في حياة ليو ميسي، هو ماوريسيو بوكيتينو.

ماذا قال بوكيتينو عن وصول ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان؟

تحدث مدرب باريس سان جيرمان في مقابلة مع خورخي فالدانو عن تفاصيل وصول ليو ميسي إلى عاصمة الأنوار وقال “إنه شخصية عالمية. ربما الأفضل على الإطلاق. كان وجود ليو هدية من الحياة.”

وأضاف “لم يتوقع أحد نهايته في برشلونة، ولا حتى هو بنفسه. المدير الرياضي ليوناردو والنادي بشكل عام قاموا بعمل رائع للتعاقد مع ليو ميسي “.

وتابع على نفس المنوال “تم إنشاء توقع كبير في باريس وفي جميع أنحاء العالم. ليو لا يصدق. لقد جعلنا سعداء للغاية لرؤيته. لقد وجد ناديًا كان جاهزاً بنسبة 100٪ لاستقباله بأفضل طريقة .”

وأردف قائلاً “لقد جعله النادي يشعر بالرضا، وكأنه شيء يجب أن يرده. إنه يشعر بالمسؤولية عن رد تلك المودة التي أظهرها النادي. أنا أحب طبيعته “.

من ناحية أخرى، حول ميسي، كشف الارجنتيني عن سير المفاوضات مع قائد برشلونة السابق وقال “كان كل شيء سريعًا للغاية. كانت مفاجأة. ربما لم يكن يتوقعها أيضًا. تلقيت مكالمة من النادي في اليوم التالي بأن هناك احتمالًا.”

وأكمل “لقد قام النادي بعمل مذهل. إنه ليس التعاقد مع مجرد لاعب، إنه التعاقد مع ميسي، وفي وقت قياسي حتى أصبح كل شيء جاهزًا في غضون أيام قليلة “.