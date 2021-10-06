كانافارو: بدون ليونيل ميسي، كل شيء في غاية الصعوبة لدى برشلونة

تحدث المدرب الايطالي فابيو كانافارو إلى صحيفة الآس الإسبانية قبل مباراة إيطاليا ضد إسبانيا يوم الأربعاء في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، واعتبر أن غياب ليونيل ميسي عن برشلونة، يجعل كل شيء في غاية الصعوبة.

ومن بين أمور أخرى، تحدث المدافع الدولي الايطالي السابق عن كيفية تغير كرة القدم منذ ثورة “فريق بيب” واتخذ موقفًا بشأن ما إذا كان بيرلو أو تشافي سيكون مدرب برشلونة التالي.

وقال كانافارو “بدون ميسي كل شيء سيكون أكثر صعوبة. المدرب سيكون أساسياً. لقد قرأت عن بيرلو، لكن لا أعتقد أنهم سيتصلون بشاكسي. إنهم بحاجة إلى شخص يعرف قيم النادي.”

وعند سؤاله عن أسلوب اللعب، قدم انعكاسًا مثيرًا للاهتمام، وقال “هناك تطور في أسلوب اللعب. المدرسة التي أسميها جوارديولا، والتي استفاد منها الفريق الوطني لاحقًا، غيرت أسلوب كرة القدم بشكل عام، ولكن الآن أصبحت اللعبة أكثر سرعة.”

وتابع صاحب الكرة الذهبية 2006 بالقول “من الأسهل العثور على رجل يبلغ 1.90 مترًا، قوي بدنيًا، من العثور على موهبة مثل ميسي وتشافي وإنييستا.”

وختم قائلاً “لقد كان جيلاً فريداً. الآن لبناء فريق، من الأسهل البحث عن لاعبين أقوياء وسريعين، وما على الأندية، سوى عبور الطريق للعثور عليهم. إنه أسلوب آخر لكرة القدم “.