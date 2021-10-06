إدارة مان يونايتد تجدد الثقة في طاقم عمل أولي جونار سولشاير

يجري مانشستر يونايتد محادثات مع مساعدي أولي جونار سولشاير “مايكل كاريك” و “كيران ماكينا” بشأن عقود جديدة بعد أن وافق مساعد المدير الفني النرويجي الآخر “مايك فيلان” على عقد جديد مع النادي يوم الاثنين.

ويستمر عقد فيلان الجديد حتى عام 2024، كما الحال العقد الجديد الذي تم تسليمه إلى سولشاير في الصيف، والذي يستمر أيضًا حتى عام 2024، والذي يعتبر بمثابة إظهار للثقة في الطاقم الفني الحالي في أولد ترافورد.

ومن المقرر أن يتم تعزيز هذا الدعم من خلال مدربي الفريق الأول كاريك وماكين – الذين عملوا بشكل وثيق مع سولشاير – حيث سيتم تسليمهم عقود جديدة مدتها ثلاث سنوات ستحافظ على الهيكل التدريب في مكانه، وفقاً لصحيفة مانشستر يونايتد المسائية (MEN).

وكان من المقرر أن ينتهي عقد سولشاير في نهاية هذا الموسم، ولكن حقيقة توقيعه على التمديد لمدة ثلاث سنوات في يوليو، وقرار متابعة ذلك بصفقات مماثلة لموظفي فريقه الموثوق بهم، هي علامة على أن إدارة مان يونايتد لا تزال لديهم الكثير من الثقة في الطاقم الفني الحالي للنادي.

هل خرج أولي جونار سولشاير من عنق الزجاجة مع مان يونايتد؟

يدخل مانشستر يونايتد فترة التوقف الدولية الثانية هذا الموسم في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين فقط عن تشيلسي المتصدر، لكن طبيعة الأداء أدت إلى الشعور بأن الضغط يتزايد على سولشاير.

حتى الآن هذا الموسم، تم فقدان النقاط أمام ساوثامبتون وأستون فيلا وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما خرج مان يونايتد أيضًا من كأس كاراباو بعد خسارته أمام وست هام.

وكانت هناك أيضًا هزيمة أمام يانج بويز في دوري أبطال أوروبا، وكان هدف كريستيانو رونالدو في الدقيقة 95 أمام فياريال الأسبوع الماضي ضروريًا لإعادة مانشستر يونايتد السيطرة على مصيره في أوروبا.

ولكن مع بقاء الفريق في موقع قوي في الجدول، يحتفظ سولشاير وموظفوه بثقة مجلس الإدارة، مع عقود جديدة لفيلان وكاريك وماكينا، على الرغم من الجدل حول مستقبل النرويجي مع النادي.