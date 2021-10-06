مباراة اليوم بين المغرب وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2022 مهددة بالتأجيل!

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باتت مباراة اليوم بين منتخب المغرب ومنتخب غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022، و المزمع إقامتها مساءً على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط مهددة بالتأجيل، بعد إصابة لاعبي الفريق الضيف بتسمم غذائي.
وذكر الموقع الرسمي لمنتخب غينيا بيساو، أن جميع لاعبي المنتخب الأول يعانون التقيؤ والإسهال بعد وجبة العشاء، وقد نُقلوا إلى المستشفى.
وأشار إتحاد غينيا بيساو في بيانه إلى عدم قدرتهم مواجهة المنتخب المغربي مساء اليوم ضمن فعاليات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم2022، ويطالبون من الإتحاد الإفريقي تأجيل المباراة.
ولا يوجد تأكيد على إقامة المباراة في موعدها أو تأجيلها حتى الآن من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم وفقاً لقناة بي ان سبورتس.
وكانت المباراة الثانية للمنتخب المغربي في تصفيات كأس العالم 2022 أمام منتخب غينيا قد تعرضت للتأجيل مطلع شهر سبتمبر الماضي، بسبب الظروف الأمنية الغير مواتية التي كانت تمر منها العاصمة الغينية كوناكري يوم واحد قبل المباراة، قبل أن يتم برمجتها يوم 12 أكتوبر الجاري في الرباط.
يذكر أن الفريق الضيف، هو المسؤول عن جميع الأمور اللوجيستيكية من بينها إختيار الفندق والأطعمة قبل أيام عديدة من المجيء إلى الدولة المحتضنة لأي مباراة تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
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