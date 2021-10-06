«الأمر لايتعلق بالمال ولكن بالتقدير المهني».. بعد مانشستر سيتي.. صحيفة بريطانية: باريس سان جيرمان يخطط لخطف محمد صلاح من ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدثت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن أزمة تمديد عقد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مع ناديه، لافتة إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي قد يكونان الوجهة الأنسب للدولي المصري من حيث المكانة والإنفاق.

وكان صلاح قد انتقل إلى صفوف "الريدز" في صيف عام 2017 قادماً من نادي روما الإيطالي، وسينتهي عقده مع الفريق الأحمر بنهاية شهر يونيو 2023.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها إن محمد صلاح يحظى بالثناء الذي يستحقه على نطاق واسع، مشيرة إلى أنه لا يحتاج لتأكيد أي شخص على قدراته وإمكانياته فهو ليس من النوع الذي يهتم بما يعتقده الآخرون.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشجعين يغضبون عند مناقشة أجور لاعبي كرة القدم، لافتة إلى أن الأمر لا يتعلق بالمال أكثر من كونه مرتبط "بالتقدير المهني".

وأوضحت أن صلاح داخل غرفة ملابس ليفربول لا يحصل على الراتب الأعلى في الوقت الحالي، قائلة: "كل التقدير لأفضل لاعب في إنجلترا لا يعني شيئا طالما لم يتم دعمه بالأموال".

وتطرقت الصحيفة في تقريرها للحديث عن تجديد إدارة ليفربول لعقود بعض نجوم الفريق أمثال فيرجيل فان دايك، أليسون بيكر، ترنت ألكسندر-أرنولد، وجوردان هندرسون، بينما لم يتم الانتهاء من تجديد عقد صلاح حتى الآن.

وأشارت إلى ان ممثلو الفرعون المصري طالبوا بالتكافؤ مع من هم في نفس مستواه أمثال كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الذي يتقاضي أجراً أسبوعياً يزيد على 380 ألف جنيه استرليني.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن محمد صلاح يمكنه الحصول على كل ما يريد، كما قد تكون هناك خطوة أخرى محتملة في مسيرته، مضيفة أنه مع اقتراب رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان وارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد، فقد يكون النادي الباريسي وجهة محتملة تتناسب مع صلاح من حيث حجم الإنفاق والمكانة، بجانب مانشستر سيتي الإنجليزي الذي قد يقدم على خطوة خطف الفرعون المصري من ليفربول.

وفي وقت سابق، تحدثت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عن إمكانية رحيل النجم العربي المصري محمد صلاح من نادي ليفربول إلى صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن السيتي يفكر بجدية في التعاقد مع أبرز لاعبي ليفربول محمد صلاح في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن إدارة مانشستر سيتي تريد استغلال تأخر نادي ليفربول في تجديد تعاقد "صلاح" في الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن إدارة السيتي تنوي أن تعرض مبلغ كبير يقدر بمليون جنيه إسترليني على ليفربول بجانب حصول محمد صلاح على راتب أسبوعي يقدر بـ450 ألف جنيه إسترليني، وعرض دخول كل من رحيم سترلينج أو رياض محرز ضمن الصفقة المنتظرة .

في الوقت ذاته، تحدث الصحفي الإنجليزي الشهير، أدريان دورهام، لشبكة TalkSport الإنجليزية، عن إمكانية رحيل صلاح إلى مانشستر سيتي.

وقال دورهام إن حالة عقد محمد صلاح مثيرة للغاية في الوقت الذي يطالب فيه مشجعو ليفربول بسرعة تجديد عقده.

وأضاف أن مانشستر سيتي عليه أن يقدم عرضًا لليفربول لا يمكن رفضه من أجل الحصول على خدمات الفرعون المصري، مشيراً إلى أن المدير الفني للسيتي بيب جوارديولا يحتاج للاعب بهذه المواصفات في فريقه.

ولفت الصحفي الإنجليزي إلى أنه قد يكون من الصعب أن يتعاقد مانشستر سيتي مع محمد صلاح ولكن مُلاك ليفربول قد يوافقون على تقبل المال الذي سيقدمه النادي السماوي، مشيراً إلى أن ملاك ليفربول يفكرون في المال وإدارة الأعمال مثل أن يشتروا لاعبين بسعر مقبول ويبيعهم بسعر رائع.

وأكد دورهام أن محمد صلاح الذي سيتم عامه الـ30 الصيف المُقبل، أمامه فرصة أخيرة لإبرام عقدا عملاقا قبل أن يواصل التقدم في العمر، وقد يكون مانشستر سيتي هو فرصته التالية.

يشار إلى أن صلاح انضم أمس الثلاثاء لمعسكر منتخب مصر في برج العرب بالإسكندرية، استعداداته لمباراتي ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 .