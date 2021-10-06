شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يحتفل بعيد الميلاد الثانى لابنه "يزن" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحتفل النجم محمود حسن "تريزيجيه"، نجم منتخب مصر ونادى أستون فيلا الإنجليزى بعيد ميلاد نجله "يزن" ، والذي ولد بمثل هذا اليوم 6 أكتوبر عام 2019، ونشر مجموعة صور تجمعهمها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"عيد ميلاد سعيد أبني"، وبعد نشره الصور حصد العديد من الإعجابات ورسائل التهنئة عبر التعليقات.



تريزيجيه وابنه



تريزيجيه وابنه



تريزيجيه



تريزيجيه

ويواصل تريزيجيه برنامج التأهيل للتعافي من إصابة الرباط الصليبى التي تعرض لها في الركبة في الموسم الماضي وأبعدته عن المشاركة مع استون فيلا الانجليزى والفراعنة منذ مايو الماضي .

ويسابق النجم المصرى الزمن من أحل اللحاق بكتيبة الفراعنة التى تخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتى تستعد أيضاً للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية المرتقب إقامتها العام المقبل بالكاميرون.

ويؤدي تريزيجيه برنامجًا مكثفًا للحاق بمباريات أستون فيلا في النصف الأول من الموسم الجاري، وكذلك التواجد مع الفراعنة في المعسكرات المقبلة استعدادا لبطولتي كاس العرب في قطر خلال ديسمبر المقبل وبعدها كأس أمم أفريقيا في الكاميرون بشهر يناير المقبل.

وانتقل تريزيجيه لاستئناف برنامج التأهيل بأحد المراكز العالمية للتعافي سريعًا من الإصابة، والتي يستهدفها نجوم الرياضة الكبار أمثال الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي حبيب نورمحمدوف بخلاف نجوم كرة القدم وآخرهم الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول الذي أدى جزءا من برنامج التأهيل من الصليبي هناك قبل العودة للمشاركة مع الريدز عقب إصابة الصليبي التي تعرض لها في الموسم الماضي.